Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti: ultime news oggi 16 febbraio 2017

Ilary Blasi ultime news. Ilary Blasi torna alla conduzione del programma di successo ‘Le Iene‘, nuovamente in onda su Italia1 dal 15 febbraio 2017. La bella Ilary si racconta in una lunga intervista al quotidiano La Stampa.”Sono una fedele. Nel lavoro come nel matrimonio. Il mio lavoro poi lo faccio come un hobby, piacevole e divertente. La vita vera è altro: la famiglia, ingombrante e ben più impegnativa”, ha rivelato la bionda romana.Durante le tante stagioni come conduttrice dello show di Davide Parenti, la Blasi ha avuto molti compagni di viaggio e ha voluto parlare un po’ di tutti loro. “Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la mia palestra, veloci, mi hanno insegnato ad affrontare gli imprevisti.Non è stato facile inserirsi: il programma lo conducevano da tempo e, pur molto diversi, sono una coppia molto unita”. Fabio De Luigi invece? “La leggerezza”.

Poi Enrico Brignano: “Una macchina: preciso, pignolo, preparato. Con lui non esisteva improvvisazione. Romano ma laziale. Di calcio non ci capisco, non ho mai toccato l’argomento. Ma siamo entrambi del Toro, pigri e golosi”. Frank Matano e Giampaolo Morelli? “Frank lo sento davvero un po’ un figlio che ho visto crescere. Morelli simpatico, un superprofessionista attento al testo. Io e Frank facevamo la figura dei caciaroni”.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, ultime news.

Periodo molto positivo per Michelle Hunziker, che in occasione di San Valentino, ha postato sul suo profilo Instagram, una fotografia che la immortala sorridente con un cuore di cioccolata, corredata da un post molto dolce e sentimentale: “Voglio essere la prima a festeggiare l’Amore con voi e lo faccio azzannando un piccolo cioccolatino…questo San Valentino è dedicato anche ai single che devono fare una cosa molto importante…Amare tantissimo se stessi e dedicarsi qualcosa di speciale sapendo che non si è soli per sempre daiiiiii!!!!”

Auguri speciali agli innamorati anche da nonna Ineke Hunziker, che in un video, sempre pubblicato sui social, ringrazia la figlia per gli auguri, ed intona la tipica canzone olandese dedicata agli innamorati. La bella Ineke, insieme alla figlia Michelle ed alla nipote Aurora, è la protagonista anche di un’immagine postata dalla nipote su Instagram, datata anni ’90, corredata dalla didascalia di Aurora:”Non so se mia mamma fosse in procinto di intraprendere un safari e non so neanche se l’affare che avevo in testa fosse intenzionalmente così brutto per fare tenerezza alla gente … però mia nonna era decisamente vestita da Snoop Dogg. In ogni caso, voglio tornare agli anni 90!”