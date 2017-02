Isola dei famosi 2017, in arrivo altri naufraghi? Ecco i nomi e la possibile sorpresa da Uomini e Donne

Isola dei famosi 2017, in arrivo altri naufraghi: ecco i nomi e la sorpresa da Uomini e Donne. Grandi novità sono in arrivo sull’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 dove sono in approdo nuovi concorrenti nientemeno che dal programma di Canale 5, Uomini e Donne. Gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2017 sembrano infatti vacillare e non bastano i 3 milioni e mezzo di telespettatori di lunedì scorso. Dopo aver tentato di far arrivare sull’Isola Ornella Muti e la figlia Naike adesso si punta su una coppia di Uomini e Donne.

Isola dei Famosi 2017: Claudio Sona e Mauro Serpa in arrivo.

Claudio Sona e Mario Serpa, i protagonisti del trono gay di ‘Uomini e Donne’ sarebbero nel mirino del programma e il loro arrivo sull’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 sarebbe d’auspicio per risollevare gli ascolti. Ecco però cosa ha detto di recente Claudio Sona a LeiSì riferendosi all’esposizione mediatica.

“E’ venuta a mancare la privacy. E questo, certamente, è un cambiamento negativo. Cerco di essere sempre carino con tutti, perché fondamentalmente fa piacere avere questo riscontro da parte della gente che, anche solo incontrandoti per strada ti dimostra affetto; peraltro è una normale conseguenza per chi, come me, ha scelto di raccontarsi in TV. Però certe cose, come ad esempio gli appostamenti sotto casa, son sincero, li trovo fastidiosi. Mi sono reso conto che è come se i riflettori sulla nostra vita non fossero mai spenti”.