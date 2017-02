Isola dei Famosi 2017, le news, le anticipazioni ed il daytime ad oggi, 16 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le news e le anticipazioni al 16 febbraio 2017: la situazione sull’Isola del Fuoco. Sull’Isola del Fuoco continuano le incomprensioni tra Raz Degan e Massimo Cicchella. L’attore toscano non capisce cosa ha fatto per far stizzire così tanto Raz, e lo tormenta chiedendogli un confronto. Raz inizialmente fa il sostenuto e non gli rivolge la parola, poi, esasperato, confessa che Massimo gli è stato sempre vicino i primi giorni dell’avventura sull’isola, per poi non pensarlo più una volta che hanno preso strade diverse su isole diverse. Massimo cerca conforto nella pesca, ma non riesce a prendere nulla. Raz, invece, prende un pesce molto grande.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le news e le anticipazion al 16 febbraio 2017: la situazione sull’Isola dei Metalli.

Sull’Isola dei Metalli Samantha si sveglia di cattivo umore: non ha chiuso occhio a causa degli insetti che non le danno pace. Intanto, decide con gli altri dove posizionare la capanna. Giulio, Giulia e Samantha pensano delle lumache e delle patelle che sgusciano insieme ad Eva, ed intanto scoprono che il riso è andato a male. Nancy e Malena vanno in cerca di altro cibo ma, non avendo trovato nulla, tutti si adattano a mangiare il riso e le lumache.