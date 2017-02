Robert Pattinson e Kristen Stewart sono ancora amici? È una domanda che i rispettivi fan – per non parlare dei loro fan in quanto coppia – si sono spesso ripetuti nel corso degli ultimi anni, dopo la loro rottura drammatica (o forse pubblicizzata come tale…). Una domanda cui è sempre stato difficile rispondere, visto l’attaccamento alla privacy che caratterizza entrambe le star. Tuttavia, recentemente, alcuni tabloid britannici hanno riferito che in realtà i due sono rimasti non solo in buoni rapporti, ma si parlano spesso.

La tranquillità consente loro di mantenere un buon rapporto.

Conosciutisi sul set di Twilight nel 2008, Rob e Kris sono stati fidanzati fino al 2012, quando lei lo tradì con con il regista di Biancaneve e il Cacciatore, Rupert Sanders. Dopo questo episodio non ci fu modo per loro di rimanere insieme. Acqua passata: entrambi i divi hanno voltato pagina. Kristen Stewart ha incominciato a uscire solo con altre donne: la sua ultima fiamma è Stella Maxwell. Dal canto suo Robert Pattinson è a un passo dal matrimonio con la cantautrice sua connazionale FKA Twigs. La rispettiva tranquillità consente loro di mantenere un buon rapporto, nel quale spesso parlano e si sostengono fra di loro.

Robert Pattinson ha inviato a Kristen un mazzo di fiori con un biglietto molto carino.

Si racconta anche che l’attore di The Lost City of Z abbia inviato un mazzo di fiori con un biglietto di auguri a Kristen Stewart prima del suo ultimo intervento al popolare show americano Saturday Night Live. Una fonte ben informata ha rivelato a Yahoo!UK: «Nessuna malizia. Kristen e Robert sono in buoni rapporti e si parlano spesso. Rob ha anche inviato a Kristen un mazzo di fiori con un biglietto di supporto molto carino, facendole l’’in bocca al lupo’, dicendole che è molto emozionato per lei e complimentandosi per la sua splendida carriera».