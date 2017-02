Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli corti, medi e lunghi le colorazioni di tendenza

Tagli di capelli primavera estate 2017: tutti le ultime tendenze per la nuova stagione. La nuova stagione vede protagonisti i tagli iper pratici. Tra questi torna il mitico pixie, cortissimo. L’altra conferma è il bob con frangia o ciuffo. Per i capelli medi la parola d’ordine è scalare. Su bob allungati vanno abbinati frange piene e scalature ritmiche. Per chi ama i capelli lunghi sono protagonisti i carré allungati con frangia e tante, tante onde, mosse o molto mosse. Per quanto riguarda le colorazioni se il biondo tira dritto verso il freddo, il castano va in direzione opposta e diventa sempre più caldo. Il colore più in voga è il morbido castano caramello alla Jennifer Lopez, che prevede sfumature luminose sulle lunghezze.

Tendenze capelli primavera estate 2017: le colorazioni del rosso e del nero e tagli capelli ricci.

Il rosso è più di nicchia. La più diffusa colorazione sarà il super classico rosso ramato, marchio di fabbrica della bellissima Emma Stone. I capelli corvini sono anch’essi un grande classico, ma hanno visto una minor diffusione negli ultimi periodi in favore di tinte un po’ più ricercate. Per chi ha i capelli ricci sa quando sia difficile domarli, tuttavia le tendenze di stagione prevedono di farlo con tagli corti, medi e lunghi molto glamour, che prendono ispirazione dalle passerelle degli stilisti più amati. Dal classico afro corto come quello della modella di Valentino alle chiome più particolari come quello della mannequin di Stella McCartney: molto rock, con rasatura nella parte bassa e ciuffo in quella alta. I tagli di capelli ricci medi sono i più diffusi e i più glamour, incorniciano il viso nelle loro versioni con e senza frangia. I tagli di capelli lunghi e ricci danno donare incanto e volume, grazie a sapienti scalature.