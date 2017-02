Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 23 febbraio 2017: la difficile decisione di Emma

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata del 23 febbraio 2017. Stasera, giovedì 16 febbraio 2017, andrà in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 4 che torna dopo la pausa della scorsa settimana per il Festival di Sanremo 2017. La nuova stagione dell’amata fiction sta riscontrando molto successo: il personaggio di Francesco piace, ed inoltre gli spettatori sono col fiato sospeso ed aspettano di vedere come si concluderà la vicenda tra Vincenzo, Eva e Fedez. Prima di scoprire cosa succederà ad Un passo dal cielo in onda giovedì prossimo, 23 febbraio 2017, vediamo alcune anticipazioni della puntata di stasera.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera 16 febbraio 2017.

Stasera, 16 febbraio 2017, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Un passo dal cielo 4. Secondo le anticipazioni ufficiali della fiction, la polizia ritroverà il corpo di Eleonora. Il dramma sarà comunicarlo a Zoe… Francesco ed Emma cercano di stare accanto alla piccola Zoe in questo momento difficilissimo della sua vita: la ragazza, infatti, ha già perso i genitori… Vincenzo ed Eva, intanto, hanno un furioso litigio: la ragazza ha deciso di partire per Los Angeles con Fedez, e Vincenzo ed inizia a sospettare che la sua fidanzata non lo ami più ma che provi qualcosa per il rapper…

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di giovedì 23 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda giovedì 23 febbraio 2017, polizia e forestale indagano sul ritrovamento in fin di vita di una giovane donna. Emma, intanto, è in coma, e Francesco non la lascia un attimo: rimane sempre al suo capezzale. Eva è partita, e Vincenzo, convinto della fine della sua storia, accetta di partecipare ad un torneo di curling con Huber. Ben presto a San Candido c’è una bella notizia: Emma si è svegliata dal coma! La ragazza, però, prende una difficile decisione sulla sua vita e non vuole parlarne con nessuno, nemmeno con Francesco…