Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 16 febbraio 2017: furiosa lite tra Vincenzo ed Eva

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera 16 febbraio 2017 ed il punto della situazione ad oggi. Un passo dal cielo 4 torna oggi, 16 febbraio 2017, dopo la pausa della settimana scorsa: la messa in onda della fortunata fiction con Daniele Liotti è stata sospesa per dare spazio al sessantasettesimo Festival di Sanremo. Stasera ritrovaremo Vincenzo e Francesco alle prese con nuovi casi di lavoro. Prima di vedere quali sono le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, giovedì 16 febbraio 2017, facciamo un rapido punto della situazione.

Eva ha deciso di fare la finta fidanzata di Fedez, sperando che questo, oltre a portarle in cassa utili denari da investire nel suo B&B, possa portarle un ritorno d’immagine necessario per farle avere nuovi contratti di lavoro. Vincenzo, però, vive male questa situazione, ma a consolarlo ci pensa Cristina, la simpatica sorella di Huber. Francesco, intanto, non riesce a far capire alla moglie Livia che la scelta di entrare nella comunità può portarle solo guai… Vediamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, 16 febbraio 2017.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 16 febbraio 2017: brutte notizie per Zoe…

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4, un base jumper si schianta durante un volo, ma la polizia e la forestale, in base a quella che sembra sia stata la dinamica dello schianto, non pensano che lo schianto sia frutto di un semplice incidente. Il cavallo di Zoe, intanto, ha bisogno di cure, ed Emma e Francesco provano ad aiutare la ragazza, già in ansia per la scomparsa della sorella. I due, trascorrendo del tempo insieme, sembrano avvicinarsi sempre di più… Per Zoe non ci sono buone notizie: dal lago emerge il corpo di Eleonora… Francesco ed Emma cercano di stare accanto alla piccola Zoe in questo momento difficilissimo della sua vita: la ragazza, infatti, ha già perso i genitori…

Vincenzo ed Eva hanno un furioso litigio: la ragazza ha deciso di partire per Los Angeles con Fedez, e quando il commissario viene a conoscenza di questa decisione non la prende per nulla bene, ed inizia a sospettare che tra la sua fidanzata ed il rapper ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia. A San Candido, intanto, arriva il figlio di Silvia: il bambino è convinto che Vincenzo sia il padre, ed ha fatto il viaggio per poter conoscere il commissario.