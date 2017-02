Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: scoppia la bufera negli studi Mediaset

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le vicende del trono over. Stando alle ultime anticipazioni del programma di Uomini e Donne nella giornata di oggi si assisterà alle vicende del trono over con protagonista assoluto Sossio Aruta, ex calciatore e reduce dell’esperienza televisiva del reality sul calcio “Campioni”. Anche in questa occasione proverà a fare il suo gioco con le donne ma qualcosa non andrà nel modo programmato. Sossio continua a frequentare Carmen e Sabrina, ma decide di proseguire la conoscenza solo con quest’ultima. Nino e Anna, intanto, prenderanno le difese di Gemma, poiché Giorgio sta assumendo un comportamento ambiguo.

Singolare la storia Simona e Alessandro. I due prima andavano d’amore e d’accordo, sembrava filare tutto liscio ma poi qualcosa si è rotto. Lei riceve un sms da Sossio e a lui dà non poco fastidio, la vicenda risposta quindi in causa ancora una volta il calciatore campano, interviene anche Nino ed è bufera in studio. Tra Simona e Alessandro la storia finisce qui.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Manuel Vallicella sembra deciso ad abbandonare il trono.

Per quanto riguarda il trono classico il tronista Manuel Vallicella ha spiazzato tutto lo studio con la sua decisione finale riguardo al suo percorso nel programma. Pare che abbia deciso di abbandonare il trono in quanto ha detta di lui dice di non essere la persona adatta per quel contesto. Dice anche che se non si sente bene con se stesso, non riesce a stare con una persona vicina.