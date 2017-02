Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 18 febbraio 2017 ritorna una nuova puntata di Verissimo, in onda a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Condotto come sempre da Silvia Toffanin anche questa settimana gli ospiti del programma saranno moltissimi e si racconteranno in interviste esclusive. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana si parlerà della fiction più seguita in Italia, Il Segreto. Dopo aver ospitato Donna Francisca nella puntata di sabato scorso, chi si siederà nello studio di Verissimo? Nessun nome è ancora trapelato per il momento, ma si preannuncia una puntata ricca di interviste esclusive. Vediamo quali sono le altre anticipazioni sulla nuova puntata di Verissimo…

Verissimo, anticipazioni ed ospiti: in studio Dayane Mello e Nathaly Caldonazzo?

Sabato 18 febbraio 2017 tornerà una nuova puntata di Verissimo, in onda a partire dalle ore 16.30 con la conduzione di Silvia Toffanin. Secondo le ultime anticipazioni si parlerà ancora di Isola dei Famosi 2017, il reality di Canale 5 oramai entrato nel vivo. Lunedì scorso è stata presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2017 Dayane Mello, protagonista anche di un gossip per via della sua presunta relazione con Stefano Bettarini. La modella brasiliana potrebbe essere presente anche nello studio di Verissimo, in quanto è stata la prima partecipante dell’Isola dei Famosi 2017 ad essere eliminata. Anche Nathaly Caldonazzo è stata eliminata dal reality, che non sia presente anche lei nello studio di Verissimo? Per scoprirlo non ci resta che seguire il programma e rimanere aggiornati con le anticipazioni…