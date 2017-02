Amici 2017 Ed. 16, ultime anticipazioni e lo speciale del sabato. Ci attende domani come ogni sabato alle 14.10 su Canale 5 lo speciale con la sfida a squadre. In onda invece ogni giorno alle 13.50 su Real Time ciò che accade nellaì scuola di Amici 2017 Ed. 16 quotidianamente. Cantanti e ballerini di Amici 2017 Ed. 16 sono alle prese con gli insegnamenti dei professori e la preparazione delle esibizioni.

Amici 2017 Ed. 16: le ultime sui protagonisti.

Il maestro Garrison, sprona Sebastian a superare il suo blocco nell’interpretazione mentre alla bravissima Shady viene affidato il brano “Gold Dust”. Con lei a lezione il professor Boosta, ormai uno dei preferiti di Amici 2017 Ed.16. Veronica Peparini invece vuole da Sebastian grinta e sensualità mentre da Andreas vuole che finalmente si goda la coreografia dando la giusta intenzione. Riccardo è timoroso nei confronti di Rudy Zerbi ed ha paura che arrivi il “ca….tone” ma il maestro non è intenzionato a fare ramanzine a meno che non se lo meriti e attende che Riccardo canti Battisti e Dalla. Tutto pronto per lo speciale di domani. Chi vedremo in sfida?