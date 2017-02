Amici 2017 Ed. 16: le ultimissime anticipazioni sul serale, nuovi coach e giudici

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news sul serale. La vita nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 prosegue a ritmi serrati ed i ragazzi si stanno preparando in vista dello speciale di sabato. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la puntata dello speciale del sabato sarà registrata oggi venerdì 17 febbraio 2017 dopo l’impegno Sanremese di Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni i due team si affronteranno nuovamente nel match a squadre. Intanto proseguono gli esami dei professori nei confronti degli alunni in quanto i posti per il serale sono davvero pochi e le esigenze dei professori della scuola di Amici 2017 Ed. 16 sono davvero elevate. Vediamo quali sono le ultime anticipazioni sul serale di Amici 2017 Ed. 16…

Amici 2017 Ed. 16: Fiorella Mannoia ed Ambra Angiolini nel cast?

Il serale di Amici 2017 Ed. 16 è alle porte e secondo le ultimissime anticipazioni prenderà il via il 25 marzo 2017, in prima serata su Canale 5. Condotto come sempre da Maria De Filippi, quello che tutti i fan si stanno chiedendo è quali saranno i nuovi coach di Amici 2017 Ed. 16 ed i nuovi giudici. Nei mesi si sono rincorsi moltissimi nomi sui nuovi nomi che prenderanno parte al serale di Amici 2017 Ed. 16. Nelle ultime ore è stata smentita la presenza di Sabrina Ferilli, così come quella di Loredana Bertè, impegnata in un nuovo programma musicale su Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali il loro posto potrebbe essere preso da Ambra Angiolini, mentre tra i nuovi coach ci potrebbe essere Fiorella Mannoia.