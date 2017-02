Anticipazioni Beautiful le trame di venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 febbraio 2017 – «Scompiglio a Montecarlo». Secondo le anticipazioni di Beautiful, la presenza di Quinn a Montecarlo sta gettando scompiglio e ansia nella famiglia Forrester, con reazioni a volte anche scomposte, come la sberla di Steffy alla Fuller. Sberla che non ha smontato la madre di Wyatt, che non desiste dai suoi obiettivi nei riguardi di Eric, che anzi porta avanti a viso aperto. Del resto l’ineffabile folle gioielliera è realmente innamorata del patriarca, e la giovane Forrester si sente impotente di fronte allo scenario che si profila.

«Una sofferta decisione per Eric». Anticipazioni Beautiful le trame di venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 febbraio 2017

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che – a prescindere da quanto sta accadendo intorno alla relazione fra Eric e Quinn – Liam mira a ristabilire un rapporto d’amore con Steffy, e non si arresta di fronte a nessun ostacolo. La bellissima Forrester, pur preoccupandosi di non ferire Wyatt, finisce per apprezzare la sincerità del suo ex fidanzato, e gli è tutt’altro che indifferente. Nel frattempo il patriarca confida alla Fuller che è il momento d’una sofferta decisione…