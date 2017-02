Anticipazioni Il Segreto, le trame di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017 – «Onésimo fugge a gambe levate». Secondo le anticipazioni de Il Segreto, la Mauricio, scoperta la richiesta di denaro fatta a Fe da Onésimo, affronta il furfante mettendolo in fuga. Intanto Camila si scusa con Beatriz, e le incomprensioni iniziali tra le due ragazze si appianano, e le anticipazioni rivelano che tra l’unica superstite dei Mella e la moglie di Hernando nascerà col tempo una profonda amicizia.

«L’umiliazione!» Anticipazioni Il Segreto, le trame di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017

Tuttavia le anticipazioni de Il Segreto rivelano che per Camila non c’è ancora serenità. La giovane cubana infatti viene umiliata da Hernando che, di ritorno dal suo viaggio di lavoro, non condivide il talamo nuziale con lei, che è sempre più amareggiata dal suo modo di fare. Allora la ragazza si sfoga scrivendo delle lunghe lettere ad una misteriosa amica. Osserviamo, per inciso, che la provenienza di Camila, Cuba, coincide con il luogo in cui María e Gonzalo si sono ormai da tempo trasferiti dopo aver lasciato Puente Viejo. Che abbiano qualcosa a che vedere con la corrispondenza riservata di Camila?