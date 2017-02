Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017 – «Nadine: un passo avanti e due indietro». Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Nadine, messa alle strette da André, sta per confessargli il nome del suo mandante, ma poi fa marcia indietro. In seguito, incontrando Beatrice, subisce le sue minacce, e l’intimazione, da parte della dark lady, di lasciare immediatamente Bichelheim. La ragazza, prima di lasciare la città, incontra anche Werner, che le fa alcune domande insidiose per carpirle la verità.

Inoltre, sempre secondo le anticipazioni di Tempesta d’amore, nei Konopka incomincia ad insinuarsi l’atroce dubbio che nella scabrosa vicenda ci sia lo zampino di Beatrice. Quanto a Nadine, prima di lasciare definitivamente il Fürstenhof e il villaggio, scrive una lettera di congedo ad André. Nel frattempo Melli insiste con Clara sul non voler più prendere le sue medicine e la ragazza, sconfortata, finisce per parlarne con Adrian. Desirée sopraggiunge all’improvviso e ascolta parte della loro conversazione, finendo per equivocare i discorsi della Morgenstern.