Anticipazioni Un posto al sole, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 – «Lettera a Matteo». Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Marina, dopo aver scritto una lettera molto appassionata a Matteo, dopo vari tentennamenti, decide di inviargliela. Tuttavia l’uomo, nel frattempo, è sul punto di accettare la proposta di Roberto. Elena insiste con Andrea sul fatto che Alice, vittima del cyberbullismo, farebbe bene a ritornare a Sorrento, ma Pergolesi è di opposto parere: per lui la ragazzina deve restare a Napoli, anzi, a Palazzo Palladini!

«Vittorio il fricchettone…» Anticipazioni Un posto al sole, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che il povero Guido sprofonda nello sconcerto quando si accorge che suo figlio Vittorio ha ripreso a fumare cannabis. Intanto Alberto Palladini – uomo che ‘non deve chiedere mai’ e che ‘quello che voglio me lo prendo’ – di fronte al fatto di essere stato scaricato da Nadia e in qualche modo perdente rispetto a Renato, per dirla napoletanamente (in sintonia con l’ambiente della soap), “non ci va a uscire”! E allora cerca di farla pagare a tutti, diventando una presenza scomoda e inquietante per gli inquilini di Palazzo Palladini.