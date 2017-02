Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 – «Teresa resta ad Acacias». Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, la figlia di Lourdes, María Luisa, è rimasta traumatizzata da quanto ha udito confessare dalla madre in punto di morte: in effetti per lei non contava nulla! Intanto Leonor deve subire le minacce – neanche tanto velate – di Cayetana a proposito dei contenuti del suo romanzo ‘Servire e tacere‘. Lolita e Guadalupe scoprono che Quiroga ha travisato le loro parole. Teresa decide di non andare via da Acacias per aiutare Mauro a incastrare una volta per tutte la Sotelo Ruz.

«Uno strano rifiuto». Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Tuttavia le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 rivelano che, paradossalmente, Mauro si rifiuta di aiutare la Sierra nelle indagini. E lo fa proprio quando la ragazza dichiara a suor Brigida di aver ricordato tutto quello che riguarda la sua infanzia, ed è ormai pronta a smascherare Cayetana. María Luisa è stravolta dal cinismo di sua madre, e non le importa più nulla della sua morte. Intanto don Venancio sequestra i soldi che Mauro ha messo da parte per Humilidad.