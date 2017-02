Carnevale 2017, i gioielli a tema di Pietro Ferrante

Carnevale 2017, le proposte del brand Pietro Ferrante. Manca pochissimo al Carnevale 2017, e tutti, non solo i piccini ma anche gli adulti, sono in cerca del travestimento giusto. Tutti sono coinvolti nei preparativi per la festa più allegra e colorata dell’anno, ed anche il brand Pietro Ferrante offre tanti spunti originali e l’opportunità di impreziosire i propri outfit carnevaleschi grazie a gioielli ad hoc. Chi intendesse calarsi nei panni del capitano Jack Sparrow, protagonista della saga “Pirati dei Caraibi”, un evergreen per grandi e piccini, potrebbe scegliere ad esempio la collana, il bracciale o il portachiavi, tutti in ottone con finitura argento, arricchiti da teschi in versione corsaro… con tanto di benda sull’occhio e bandana.

Pietro Ferrante, i gioielli pensati per il Carnevale 2017.

I nostalgici soprattutto degli anni Settanta e Ottanta, quelli che da bambini amavano vestirsi da indiani, ora, potrebbero optare per un costume più sobrio, reso unico però dal maxi anello, interamente hand-made in Italy, con testa di capo tribù Sioux. Mentre i più audaci, amanti del mistero, potrebbero scegliere invece il bracciale o il keyring con ciondolo a forma di maschera di civetta arricchita da rose, foglie e simboli massonici. Gioielli autentici da sfoggiare durante la festa, ma anche tutti gli altri giorni dell’anno perché, come sostiene una nota canzone, la vida es un Carnaval.