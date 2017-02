Caterina Balivo, look con blusa bianca con ricami azzurri a Detto Fatto di oggi, 17 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, venerd’ 17 febbraio 2017. Caterina Balivo torna al timone della trasmissione di Rai 2 Detto Fatto per l’ultima puntata settimanale della trasmissione. Anche oggi la bella conduttrice propone delle rubriche interessanti ed utili con l’aiuto di preparati tutor, ed inoltre sorprende con un bellissimo outfit: anche nella semplicità degli abiti, Caterina è sempre bellissima e raffinata. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, la Balivo ha stupito scegliendo di indossare un outfit casual composto da jeans a zampa, una blusa bianca con motivi azzurri ricamati sullo scollo e dei graziosissimi tronchetti beige traforati con tacco largo.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, venerdì 17 febbraio 2017.

Caterina Balivo ha deciso di portare i suoi capelli con un taglio di grandissima tendenza per la prossima Primavera Estate 2017: si tratta di un long bob, che spesso la conduttrice porta leggermente mossi per un effetto frizzante. Perla puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, Caterina ha scelto, invece, di portare i suoi capelli con una raffinata piega liscia.