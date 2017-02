Dayane Mello a Verissimo racconta il colpo di fulmine per Stefano Bettarini!

Dayane Mello ospite a Verissimo racconta l’amore per Bettarini. Dopo la partecipazione a L’Isola dei famosi 2017 la vita è cambiata per Dayane Mello, che ha trovato un nuovo amore. Il flirt con Stefano Bettarini è ormai di dominio pubblico, dopo che il settimanle ‘Chi‘ li ha sorpresi a scambiarsi un bel bacio appassionato. Così Dayane Mello ha parlato del loro rapporto, iniziato con un vero e proprio colpo di fulmine, nella puntata di ‘Verissimo’ in onda domani sabato 17 febbraio 2017, di cui sono già trapelate alcune anticipaizioni.

Verissimo: le dichiarazioni d’amore di Dayane Mello per Stefano Bettarini.

“E’ amore. Sono innamorata pazza di Stefano Bettarini. L’ho notato subito al servizio fotografico”, ha raccontato.”Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto”, ha poi continuato la Mello.

Alla Toffanin Dayane ha anche raccontato: “Non voglio essere con mia figlia come mia madre è stata con me. Mia mamma è per me come una sconosciuta. Ho l’immagine degli uomini che portava a casa”, ha rivelato.