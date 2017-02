Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 17 febbraio 2017. Caterina Balivo torna in tv oer l’ultima puntata della settimana di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone interessanti rubriche. Prima di scoprire quali sono i tutorial che verranno proposti a Detto Fatto oggi, venerdì 17 febbraio 2017, ricordiamo alcuni tutorial proposti durante la puntata di ieri.

Detto fatto, alcuni tutorial di ieri in attesa della puntata di oggi 17 febbraio 2017.

Nella puntata di ieri di Detto Fatto, Alioscia ha proposto un interessante tutorial di make up, utile per chi vuole ingrandire gli occhi. Si parte dal contorno occhi, essenziale perché drenante, per poi passare ad un correttore aranciato che deve essere tamponato e non steso massaggiando altrimenti si trasporta il prodotto. Si applica quindi un velo di cipria per nascondere le increspature del correttore, quindi si passa l’illuminante sul mento, sulle ali del naso, sulla fronte e sugli zigomi. Altra cipria va applicate partendo dal naso e scaricando verso l’esterno. Alioscia passa ora a truccare gli occhi, che si ingrandiscono sfumando la matita sulla palpebra superiore prima verso l’alto e poi verso l’esterno. SUlla parte inferiore, invece, la matita va sfumata verso il basso e verso l’esterno.

Cristiano Piccirillo, invece, propone un’ottima pizza Braccio di Ferro condita con spinaci freschi, ricotta e provola! Tra pochissimo scopriremo insieme quali utili ed interessanti rubriche proporrà oggi, 17 febbraio 2017, Caterina Balivo a Detto Fatto.