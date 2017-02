Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni, trame e news. Episodio 13×10: «Presto di nuovo in Italia su Fox Life». Le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 rivelano che le tante situazioni rimaste aperte nell’ultima puntata del medical trama prima della pausa di metà stagione, vedranno il loro scioglimento nei nuovi episodi in onda, in America da giovedì 26 gennaio e tra meno di un mese anche in Italia su Fox Life, Canale 114 di Sky.

«Grey’s Anatomy negli USA si sgancia dal TGIT» Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e news delle puntate italiane.

Infatti le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 riportano che l’episodio 13×10 è stato trasmesso giovedì 26 gennaio 2017 dalla rete USA ABC, non più in occasione del ritorno del TGIT (“Thank God It’s Thursday”) la serata dedicata alle tre serie prodotte da Shonda Rhimes. Insieme a Grey’s Anatomy c’è anche Scandal, che inizia con la 6° stagione, e How To Get With Murder (Le regole del delitto perfetto), che torna con gli episodi della terza.

«Grey’s Anatomy 13×10, il video promo». Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e news delle puntate italiane.

Comunque le anticipazioni di Grey’s Anatomy 13 sulla 10° puntata ci dicono che dovremo attendere il 26 febbraio 2017 per sapere se Alex andrà in carcere, se Amelia e Owen si ritroveranno e se la situazione tra Meredith e Nathan si sbloccherà in qualche modo. L’episodio andrà in onda in prima serata, e i fan italiani potranno vederlo in streaming anche su Sky On Demand e Sky Go. In attesa di anticipazioni e news, ecco il video promo di Grey’s Anatomy 13×10.

«Grey’s Anatomy 13×10, appuntamento al 26 febbraio 2017». Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni, sinossi e news delle puntate italiane.

Grey’s Anatomy prosegue la messa in onda della tredicesima su Fox Life, dove viene trasmessa ogni lunedì alle 21.00. Su Sky le puntate della 13° stagione di Grey’s Anatomy sono giunte al 9° appuntamento, ma chi ha preferito vedere Grey’s Anatomy 13 in streaming in contemporanea con la messa in onda USA sta aspettando l’inizio dei nuovi episodi. Il decimo episodio di Grey’s Anatomy 13 atteso per il 26 febbraio 2017 secondo le anticipazioni e la sinossi di Grey’s Anatomy 13 dovrebbe chiarire le vicende lasciate in sospeso nel finale di metà stagione: «Bailey, Arizona e Jo vanno in un carcere femminile di massima sicurezza per curare una ragazza violenta, sedicenne e incinta, e il suo bambino non ancora nato».