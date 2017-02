Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di sabato 18 febbraio 2017

Guida tv completa di sabato 18 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 18 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in ondail film Si accettano miracoli. Su Canale 5, invece, vedremo il varietà C’è posta per te. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di sabato 18 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il film Si accettano miracoli con Alessandro Siani. Fulvio Canfora occupa il posto di vice direttore in un’azienda e non si fa scrupolo quando c’è qualcuno da licenziare. Un giorno, però, accade ciò che Fulvio non avrebbe mai immaginato: viene licenziato dal direttore. Fulvio non la prende bene e aggredisce il direttore con una testata che gli costa un periodo di permanenza in carcere. Una volta libero, viene affidato al fratello Germano…

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S. Los Angeles. Grandi novità in casa N.C.I.S. Il sottosegretario della difesa Duggan subentra nella gestione della squadra per cercare di trovare la talpa. Su Rai 3 andrà in onda il programma Sono innocente, trasmissione condotta da Alberto Matano giunta al suo sesto appuntamento. La trasmissione che parla di errori giudiziari a causa dei quali delle persone sono accusati ingiustamente.

La guida tv di sabato 18 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Beverly Hills Cop – Un poliziotto a Beverly Hills. Axel è unagente della polizia il cui migliore amico, Michael, è un ladro. Una sera, un killer aggredisce Axel ed uccide Michael. Axel vuole indagare, ma il suo capo affida il caso ad un altro agente. Axel così, decide di prendersi un po’ di tempo di vacanza per indagare da solo…

Su Canale 5 andrà in onda il varietà condotto da Maria De Filippi C’è posta per te, con tante storie da raccontare e tanti ospiti. Tra gli ospiti ci saranno Stefano De Martino, Gerry Scotti, Alessandra Amoroso e Luciana Littizzetto. SI parlerà del Festival di Sanremo appena passato e della conduzione di Maria.

Su Italia 1 vedremo il film L’era glaciale 2 – Il disgelo. Un mammut (Manny), un bradipo (Sid) ed una tigre (Diego) vivono in una valle ghiacciata. La valle, però verrà presto sommersa a causa del disgelo dell’era glaciale… Gli animali della valle devono fare in fretta ad abbandonare la valle: hanno solo tre giorni di tempo.

Guida tv: i programmi tv di sabato 18 febbraio febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Sabato sera, 18 febbraio 2017, su La7 andrà in onda la serie tv L’ispettore Barnaby. Nella puntata in onda stasera, si indaga sul caso del proprietario di uno scavo archeologico, che viene sepolto vivo in una grotta.