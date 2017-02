Isola dei Famosi 2017, il daytime, le news e le anticipazioni del 17 febbraio 2017: la nuova prova ricompensa

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le news e le anticipazioni del 17 febbraio 2017. I naufraghi sono chiamati ad affrontare una nuova prova ricompensa. Stefano Bettarini spiega loro le regole a cui dovranno attenersi, ed i naufraghisi dividono in due gruppi. Il primo gruppo (composto da Samantha, Moreno, Simone, Giacomo ed Eva) dovrà far rotolare una pesante ruota di legno con una canna di bambù attraverso ad un percorso ad ostacoli. Solo una volta concluso il percorso, la ruota andrà al secondo gruppo, che dovrà utilizzarla come se fosse una zattera da usare per raggiungere il totem entro un tempo determinato. I naufraghi incontrano molte difficoltà nel percorso, ed in particolare Samantha, che sbatte la testa contro la canna di bambù. Nonostante questi inconvenienti, però, i naufraghi superano la prova!

Stefano Bettarini chiama Massimo e Samantha a scegliere il premio tra quindici metri di corda, un chilo di pasta, una bistecca e tre stuoie. I due, dopo averne discusso, scelgono la pasta. I naufraghi sono tutti contenti della scelta, tranne Raz, che avrebbe scelto le stuoie.