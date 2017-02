Isola dei famosi 2017, ultime news: il bacio tra Moreno e Malena infuoca l'Isola!

Isola dei famosi 2017, ultime news. Dopo il bacio tra Stefano Bettarini e Dayane Mello, ora è la volta di una nuova coppia sull’Isola dei Famosi 2017. Si tratta di Moreno e di Malena. Fra i due si erano già visti teneri, ma ora è arrivato anche un bacio sulla bocca. La coppia se lo è scambiato furtivamente a bordo di una barca con gli altri naufraghi, forse pensando che la telecamera non avrebbe fatto in tempo ad inquadrarli…

La love story tra Moreno e Malena e i nuovi ingressi all’Isola dei famosi 2017.

La loro storia potrebbe adesso aiutare a rialzare gli ascolti del programma, che in quest’edizione si stanno mantenendo bassi. Con una media di 3,5 milioni di spettatori e quasi il 19% di share, la puntata di martedì 13 febbraio ha fatto registrare il record negativo nella storia dello show. La produzione è anche alla ricerca di nuovi personaggi da inviare in Honduras: tra i candidati Claudio Sona e Mario Serpa.

Isola dei famosi 2017, ultime news. La De Grenet presa d’assalto dai mosquitos.

Intanto, la povera Samantha De Grenet ha affrontato dei momenti molto difficili a causa delle punture dei mosquitos, le terribili zanzare che non danno tregua ai concorrenti del reality ambientato in Honduras. Il viso di Samantha è letteralmente irriconoscibile a causa degli insetti. Le immagini trasmesse dal daytime dello show di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi non lasciano dubbi: la sua pelle è letteralmente martoriata. La De Grenet si trova al momento sull’Isola dei Metalli, dove i mosquitos sembrano essere ancora più aggressivi, e si è giustamente lamentata della situazione. “Ragazzi io devo andare via. Mi sento gonfia e intorpidita. Mi stanno divorando viva. Sono allergica ragazzi, oggi è il secondo giorno, se sto qua una settimana mi ricoverano”, ha escalamato parlando con i compagni.