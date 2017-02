La prova del cuoco oggi 17 febbraio 2017: la sfida del Campanile italiano, ospiti e novità

La prova del cuoco: tutti gli ospiti ed anticipazioni di oggi venerdì 17 febbraio 2017. Ultimo appuntamento della settimana con La prova del cuoco, la trasmissione culinaria di Rai 1 in onda tutti i giorni alle 11.50 con Antonella Clerici regina de La prova del cuoco che stasera condurrà il nuovo show in prima serata Standing Ovation. Scopriamo tutte le anticipazioni, ospiti e ricette di oggi a La prova del cuoco. Antonella Clerici oggi indossa una blusa colorata fantasia nei toni del rosa, bianco e nero. Nell’anteprima sprint i bigné al ripieno di crema ai porcini.

La prova del cuoco: la puntata di oggi venerdì 17 febbraio 2017.

Scopriremo a breve tutti gli ospiti e e le ricette della puntata di oggi venerdì 17 febbraio 2017 de La prova del cuoco. Oggi ospiti della trasmissione sono Fabio Picchi, Gino Sorbillo e Sal De Riso. A sfidarsi oggi sono Umbria e Friuli Venezia Giulia per la gara del Campanile italiano: Spoleto affronta Ragogna. Il Friuli si conferma campione.Gianfranco Pascucci oggi a La prova del cuoco cucina il risotto allo zafferano con cozze in tempura.

Ieri si sono sfidati a La prova del cuoco Diego Bongiovanni e Riccardo Facchini portando a confronto il vitello tonnato e la margarita beef. Il giudizio insindacabile del torneo dell’Uovo d’oro è affidato a Gianfranco Vissani che ha premiato Diego Bongiovanni. Anna Moroni ieri ci ha spiegato come preparare delle alette di pollo ripiene fritte mentre Raffaele Venditti ha preparato il panino Regina con la porchetta. Per la rubrica “Quel giorno in tavola” Sergio Barzetti ha realizzato un piatto del 1956: il bread butter pudding con pan brioche, burro e whisky.

