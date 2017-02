Lele, grandi soddisfazioni per il cantante: il 26 marzo sarà sul palco dello SlimFest

Lele Esposito, un anno ricco di soddisfazioni. Dalla scorsa primavera, Lele Esposito ha iniziato a realizzare il suo grande sogno. Dopo il buon piazzamento ad Amici di Maria De Filippi 2016, Lele è approdato al Festival di Sanremo dove ha vinto tra le Nuove Proposte con la canzone “Ora mai”. “Sanremo mi ha lasciato tanta felicità e tanta voglia di suonare la mia musica dal vivo e sono molto felice di iniziare proprio dallo SlimeFest, perché mi darà la possibilità di salire su un palco importante come quello dell’Alcatraz, a Milano. Sarà certamente un’occasione per divertirci!”, afferma Lele.

Lele, uno dei protagonisti dello SlimeFest!

Lele si conferma uno degli artisti più amati dalle nuove generazioni, e per questo non poteva mancare dal cast dello SlimeFest, il grande evento firmato Nickelodeon, il brand di Viacom International Media Networks Italia per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605-606). Lo SlimeFest è presentato da Niccolò Torielli che sarà affiancato dalla giovane creator Ehi Leus. Gli altri artisti che animeranno il pomeriggio di grande musica per ragazzi e famiglie sono: Alessio Bernabei, Fred De Palma, Gemeliers, Il Pagante, Irama, Luca Chikovani e con la partecipazione straordinaria di Benji & Fede. Ma non solo, perché ci sarà anche tanto slime, la sostanza verde “appiccicosa” che inonderà il palco e una parte del pubblico e sicuramente qualche artista.