MotoGP Calendario 2017: al via da marzo, le gare del Motomondiale. Partirà il 20 marzo 2017 in Qatar il Motomondiale 2017. Grande attesa per la MotoGP 2017 ed i suoi protagonisti. Scopriamo insieme le date del calendario e le ultime dichiarazioni del Motomondiale 2017.

MotoGP Calendario 2017: al via da marzo.

Si parte il 26 marzo a Losail nel Qatar con la prima tappa del Motomondiale 2017. Ecco le successive del 2017: il 9 aprile alle Termas de Rio Hondo (Argentina); il 23 aprile ad Austin (USA), il 7 maggio a Jerez (Spagna); il 21 maggio a Le Mans (Francia), il 4 giugno il Gp del Mugello (Italia), l’11 giugno a Montmelò (Catalogna), il 25 giugno ad Assen (Olanda), il 16 luglio a Sachsenring (Germania), il 6 agosto a Brno (Repubblica Ceca), il 13 agosto sul Red Bull Ring (Austria), il 27 agosto a Silverstone (Regno Unito), il 10 settembre a Misano (San Marino), 24 settembre a MotorLand Aragon (Aragona), il 15 ottobre a Motegi (Giappone) il 22 ottobre a Phillip Island (Australia), il 29 ottobre a Sepang (Malesia) e si chiuderà il 12 novembre a Valencia (Comunitat Valenciana).