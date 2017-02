Romina Power difende Al Bano dopo l’esclusione a Sanremo 2017: “Big usati per fare audience”. Ospite di Storie Vere, su Rai 1, Romina Power ha risposto ad alcune domande sulla eliminazione di Al Bano a Sanremo 2017. L’artista ha sostenuto le teorie di Gigi D’Alessio, secondo cui i big sarebbero stati “usati” dal Festival per motivi di audience. Ecco cosa ha detto Romina Power sull’ex marito Al Bano Carrisi.

Romina Power, che stasera vedremo come giurata nel programma condotto da Antonella Clerici “Standing Ovation“, ha dichiarato: “È come se avessero usato i Big per fare audience e poi, quando non sono serviti più, hanno mandato avanti i giovani… Le giurie non erano equilibrate e non erano specializzate come invece dovevano essere. Ha ragione Gigi D’Alessio, bravo Gigi! – ha dichiarato Romina – Se sono esperti di musica possono giudicare la musica, altrimenti che se ne stiano a casa loro”. La cantante, che stasera sarà con Nek e Loredana Berté in giuria a Standing Ovation, ha dato sostegno alle tesi dei giorni scorsi sostenute da Gigi D’Alessio, altro grande escluso nelle ultime giornate di gara.