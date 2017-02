Serie A, 25° giornata, Atalanta-Crotone e Empoli-Lazio: formazioni e news. Domani, sabato 18 febbraio 2017, scendono in campo quattro squadre per giocare i due anticipi della 25° giornata di campionato. Alle 18:00 l’Atalanta ospita il Crotone, per una sfida che apparentemente non sembra combattuta. L’Atalanta sta facendo un campionato straordinario, è al momento quarta (a pari merito con l’Inter) mentre i calabresi sono fermi al penultimo posto. Ma i calabresi non sono una squadra da sottovalutare, perché in trasferta hanno reso la vita difficile all’Inter e alla Fiorentina (parreggiando 1-1 al Franchi).

Gasperini proporrà il suo 3-4-1-2 con Kurtic trequartista dietro le punte Petagna e Gomez. A centrocampo agiranno Kessie e Freuler, sostenuti da due esterni giovani e italiani come Conti e Spinazzola (scuola Juventus). La squadra di Nicola scenderà in campo con un 3-4-3 spregiudicato, con Stoian Trotta e Falcinelli in attacco. Alle 20:45 la Lazio va ad Empoli per riscattare la delusione del pareggio casalingo col Milan, arrivato dopo una grande quantità di occasioni sprecate dai biancocelesti.

Serie A, 25° giornata, Atalanta-Crotone e Empoli-Lazio: formazioni e news.

Simone Inzaghi potrebbe far rifiatare Milinkovic, non al meglio della condizione, facendo scalare Lulic nel ruolo di mezz’ala. Il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Keita, che si è lasciato alle spalle le polemiche legate ad alcuni suoi comportamenti indisciplinati. Contro il Milan le due ali hanno fatto una grande partita, peccando forse in poca lucidità davanti.

Cerca il gol Ciro Immobile, che lunedì ha sbagliato due gol decisivi contro i rossoneri (ma si è procurato il rigore, trasformato da Biglia). L’Empoli è uscito a testa alta a San Siro, contro un’Inter famelica alla ricerca di punti preziosi per l’Europa. La distanza di sicurezza dalla zona retrocessione è abbastanza rassicurante (8 punti) ma Martusciello non può abbassare la guardia. El Kaddouri agirà da trequartista dietro Pucciarelli e Maccarone. Ancora indisponibile Mchedlidze. Diretta TV su Sky Calcio, mentre Premium Sport trasmetterà solo Empoli-Lazio.