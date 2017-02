Tempesta d’amore Anticipazioni future e trame delle puntate tedesche. «Beatrice e Friedrich: affiatamento e sintonia». Care amiche ed amici fan dell’avvincente soap opera bavarese, andiamo insieme a vedere che cosa le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d’amore – Sturm der Liebe ci rivelano a proposito di Friedrich e Beatrice. Ebbene, le trame future parlano di un periodo di grande affiatamento e sintonia tra i due partner che, oltre a ciò, continueranno tessere i loro intrighi.

«Chi la fa l’aspetti!» Anticipazioni future e trame delle puntate tedesche di Tempesta d’amore (Sturm der Liebe).

Secondo le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta D’Amore, però, dopo aver rivolto i loro attacchi contro Charlotte e contro Werner, subiranno la ritorsione di quest’ultimo, che elaborerà un trucco per rovinare il vecchio Stahl. Lo farà attraverso una bellissima donna, un nuovo personaggio che animerà per qualche puntata la beneamata Sturm der Liebe. Divorata dalla gelosia e temendo di perdere le posizioni conquistate, Beatrice, dopo aver compreso di essere finita vittima di una macchinazione di Werner, riuscirà abilmente a vendicarsi. E sia Friedrich che Werner capiranno che cosa vuol dire averla contro! E, dulcis in fundo, la Hofer diventerà anche azionista del Fürstenhof!