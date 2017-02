Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: i risvolti del trono classico. E mentre molti fan del programma di Uomini e Donne credevano che Sonia Lorenzini avrebbe lasciato il trono per le accuse subite, un colpo di scena spiazza tutti. Secondo le ultime news e anticipazioni la tronista Sonia Lorenzini ha scelto il corteggiatore Emanuele Mauti che le ha risposto di sì. Viene mandata in onda l’esterna con il nuovo Emanuele. Un ricco aperitivo con ostriche, che lei sembra non gradire per poi passare alla critica dei suoi rivali. Al momento dei saluti lui vorrebbe un bacio vero perché sulla guancia bacia la mamma.In studio gli altri si fanno subito sentire ma il corteggiatore ha una parola per tutti. L’opinionista Tina Cipollari lo vede già a casa, Gianni Sperti invece gli attribuisce una forte personalità.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: liti e incomprensioni in studio.

Dopo la scorsa puntata Emanuele raggiunge Sonia in camerino e lei gli confessa di essere stanca: credeva di essere più forte ma le continua accuse su Federico Piccinato la stanno piegando, così ha difficoltà a vivere bene le altre conoscenze, lui riconosce di essere rimasto stranito per quanto sentito ma sa anche che lei non può non avere sentito certe emozioni, si lasciano dopo tanti piccoli baci. Federico confessa che, subito dopo averla incontrata, le ha mandato due messaggi dicendole che doveva fare il suo percorso con Claudio (ex tronista) ma che le aveva fatto piacere conoscerla. Sonia spiega le sue ragioni e Federico viene accusato per aver ammesso la verità solo quando Sonia ha chiarito tutto. A sorpresa Emanuele ringrazia Mario per aver fatto emergere la verità, Sonia non apprezza affatto il suo atteggiamento e, manifestando un notevole fastidio, gli dice che se non gradisce se ne può anche andare. Fra lei e il corteggiatore scatta una vera lite e lui se ne va furioso, seguito però dalla tronista nel backstage. Emanuele però non si ferma affatto e soprattutto non vuole parlare, seguito dalle telecamere finché si può, poi si sente solo la voce di lei che lo esorta ma non si sentono le sue risposte, si capisce solo che stanno tutti male.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la scelta dopo la lite.

Sonia rientra e dichiara che ha troppo paura di perdere Emanuele, per questo si scusa con gli altri corteggiatori ma deve ritirarsi, anche se non sa dove sia finito lui. All’improvviso lui le arriva alle spalle, le butta le braccia al collo e i due si baciano con passione, scendono i celebri petali rosa. Federico si dispiace e dice di non essere stato capito e lei è stata anche condizionata dalle chiacchiere, Giovanni le dice che si sarebbe ritirato ma è contento che abbia scelto Emanuele perchè è una persona che stima, invece Mario ci tiene a dire a Sonia che non ce l’ha con lei e, poiché è bene quel che finisce bene, ballano insieme per sancire la pace.