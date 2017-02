Amici 2017: tutte le coppie del programma. La nuova edizione del programma di Amici 2017 Di Maria De Filippi ha ormai preso il via e punta diritta verso il serale. Ma oltre alle esibizioni, all’impegno, ad apprendere e a provare anche i sentimenti sono importanti. Molti fans si domandano quali siano le coppie che si sono formate o stanno iniziando a formarsi nella scuola di Amici 2017. Di fidanzati nella 16esima edizione ce ne sono tanti, molti sono entrati già impegnati nella scuola e hanno qualcuno ad attenderli fuori, mentre tra i single sono nate delle simpatie e non solo. Il più gettonati e seguiti negli sviluppi sono Riccardo Marcuzzo e Shady.

Amici 2017: ecco le coppie della scuola.

Sempre a proposito di coppie di Amici 2017 non dimentichiamo che Asia Nuccetelli e Alessio Mininni hanno fatto discutere parecchio dopo essersi mostrati insieme, così come non dobbiamo dimenticare il fatto che sempre Riccardo sia stato protagonista del gossip ancor prima di diventare ufficialmente un allievo della scuola che lo vedeva coinvolto con Aurora Ramazzotti. Elisa Vismara sta con Alessandro, ma anche Valentina Giardullo è fidanzata, con Mauro, ma lei ha lasciato la scuola. Giada Piloni e Lo Strego, invece, pare non siano fidanzati, mentre Francesco Parrino è impegnato con Sofia. Federica Carta si è fidanzata con Lucas, mentre il cantante Alessio Mininni è sentimentalmente libero, almeno lo era prima di Amici; pure il più giovane della classe, Thomas, non è fidanzato, e lo stesso potremmo dire di Michele Perniola. Passiamo ora ai ballerini: Andreas Muller, che è single e completamente concentrato sulla scuola di Amici. Il giovanissimo e talentuosissimo Sebastian Melo è fidanzato con Greta e sono una coppia bellissima; Erik Locatelli anche è impegnato, ma più riservato sugli affari sentimentali .Cosimo Barra è fidanzatissimo! Anche Simone Frazzetta è impegnato. I ballerini single dovrebbero essere, invece, Oliviero Bifulco, Giulia Pelagatti e Vittoria Markov.