Amici 2017 Ed. 16, oggi 18 febbraio iniziano gli esami di sbarramento: Francesco ed Alessio eliminati

Torna oggi, sabato 18 febbraio 2017, una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16 che porterà sicuramente il malcontento di molti fan: dopo l’eliminazione di Elisa, che ha perso la sfida diretta contro l’esterna Serena, altri due ragazzi devono abbandonare la scuola… Iniziano oggi, sabato 18 febbraio 2017 ad Amici, gli esami di sbarramento: il serale si avvicina e non ci sono posti per tutti i ragazzi presenti nella scuola. I professori convocano Alessio Mininni e Francesco Parrino. Per superare gli esami di sbarramento è sufficiente un solo sì. Alessio, però, deve lasciare la scuola, in quanto tutti i professori sono d’accordo con la sua eliminazione.

Amici 2017 Ed. 16, la sfida tra Francesco e Rosario.

Ad Amici 2017 Ed. 16 dopo l’eliminazione di Alessio, tocca a Francesco, che si esibisce con Hallelujah di Leonard Cohen, ma Braga lo interrompe e propone l’eliminazione. Fabrizio Moro, però, vuole dare un’altra possibilità al ragazzo, e propone una sfida immediata con l’esterno Rosario. Rosario canta Infinite volte di Lorenzo Fragola (di cui è uno degli autori), mentre Francesco si esibisce con Diamante di Zucchero. Rosario propone, quindi, un inedito cantato al piano, ed anche Francesco propone un inedito. Ultimi brani per gli sfidanti: Rosario canta Solo due satelliti di Mengoni, Francesco risponde con Giudizi universali di Samuele Bersani. Alessandro Massara della Universal sceglie Rosario: Francesco è eliminato e deve lasciare la scuola.