Su Canale 5 oggi, sabato 18 febbraio 2017, è andato in onda il decimo appuntamento con la scuola più famosa e seguita d’Italia, Amici 2017 Ed. 16. Le anticipazioni ufficiali del programma avevano annunciato che questa sarebbe stata una puntata che avrebbe visto alcuni allievi uscire dalla scuola, e così è stato… Maria De Filippi chiama in sfida Elisa contro la sfidante esterna Serena.

Amici 2017 Ed. 16, la asfida tra Elisa e Serena.

Ad Amici 2017 Ed. 16 di oggi, sabato 18 febbraio 2017, Serena canta “Se stasera sono qui” di Luigi Tenco ed il suo inedito “Urlo sul mondo”. Elisa è pronta alla sfida e canta “The Sound of silence” di Art Garfunkel e Summertime sadness di Lana Del Rey. Altro inedito per Serena, che canta “Troppo fragile”. Elisa risponde proponendo l’inciso di Here comes the rain again degli Eurythmics. Il giudice della sfida odierna tra Elisa e Serena è Alessandro Massara, che preferisce Serena: Elisa è ufficialmente eliminata e deve lasciare la scuola di Amici. Sui social, Elisa riceve l’immenso affetto dei seguaci, che riconoscono il suo grande talento e si rammaricano dell’eliminazione.