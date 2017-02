Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 18 febbraio 2017. Ecco di seguito le ultime news su carceri e detenuti mentre si torna a parlare di amnistia e indulto dopo i convegni di ieri di Benevento e Roma dedicati a questi temi della giustizia, da sempre al centro delle battaglie dei Radicali italiani. Ieri Rita Bernardini ha visitato il carcere di Benevento. Proseguono le visite dei radicali ma anche di esponenti del governo e della Presidente della Camera Laura Boldrini nelle carceri italiane.

Secondo quanto riportato da vicenzapiu c’è preoccupazione a Vicenza da parte della Cgil per la chiusura del servizio psicologico in carcere erogato dal Sert, riguardante la maggior parte i detenuti con problemi di tossicodipendenza e per una minor parte tutti gli altri. “Al momento ci sono due psicologi che offrono il sostegno ma il contratto” ha dichiarato Giulia Miglioranza, segretaria Cgil Vicenza. “La scadenza è prevista a luglio, l’Ulss aveva fatto richiesta di rinnovo ma la Regione Veneto non ha autorizzato”.

“La Cgil e la Funzione Pubblica Cgil di Vicenza ritengono grave la previsione di un azzeramento del Servizio di Psicologia, rivolto ai detenuti presenti all’interno della Casa Circondariale di Vicenza. Solo per fare qualche esempio sulle attività svolte dal Servizio di Psicologia, riteniamo che la valutazione dei cosiddetti “fattori di rischio relativi alla possibilità di auto ed etero-lesività”, così come percorsi finalizzati ad orientare i detenuti verso la legalità (anche attraverso misure alternative al carcere), rappresentino dei passaggi fondamentali che contribuiscono nel concreto a qualificare le nostre carceri come luoghi in cui la pena può dare luogo a veri percorsi di riabilitazione, rispondendo alle finalità di rieducazione che le sono più proprie e che sono state sancite dalla nostra Costituzione”.

