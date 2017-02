Anticipazioni Beautiful tutte le trame di sabato 18, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 – «Montecarlo: lo scompiglio continua!» Le anticipazioni di Beautiful dicono che dopo una lunga conversazione con Wyatt, Eric, rimasto solo in albergo, inizia con lo scrivere un messaggio a Quinn, ma poi, per non alimentare in lei false speranze, lo cancella. Wyatt, intanto, torna in hotel ed attende invano, solo nella sua stanza, l’arrivo di sua moglie Steffy.

«Quinn: la grande delusione ed il rimpianto…» Anticipazioni Beautiful tutte le trame di sabato 18, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Le anticipazioni di Beautiful rivelano infatti che Steffy è in spiaggia in compagnia di Liam. Questi le chiede – ora o mai più – di sciogliere il suo matrimonio con Wyatt e ripartire insieme da zero là dove si erano fermati! Quinn, intanto, sull’aereo che la riporta, delusa, a Los Angeles, non riesce a smettere di pensare a Eric Forrester. La sua mente continua a proiettarle il film della loro felicità adesso perduta, con immagini d’amore e di baci appassionati…

«Una fede tatuata sul dito, ma non nel cuore». Anticipazioni Beautiful tutte le trame di sabato 18, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

E – a proposito di baci – le anticipazioni di Beautiful mostrano che alla fine Steffy bacia Liam, ma poi ribadisce di essere convinta della promessa fatta a Wyatt, quando lo sguardo le cade sulla fede che si è tatuata al dito. Liam invia la donna a pensarci bene su. Alla Forrester, intanto, gli animi si scaldano. Ridge è dalla parte di sua figlia: è giusto che Eric chiuda con Quinn. Thomas, invece, dice al padre che Steffy ama Liam e non Wyatt e che prima o poi la verità verrà a galla…