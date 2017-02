Anticipazioni Il Segreto tutte le trame di sabato 18, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 – «Un’accesa discussione tra Hernando e Camila!» Le anticipazioni della soap spagnola di Aurora Guerra – Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo) – rivelano che fra Hernando e Camila si accende un furioso litigio, nel corso del quale il Dos Casas rivela alla moglie di averla sposata solo ed unicamente per dare una madre alla piccola Beatriz, e che tra loro non potrà mai e poi mai esserci del vero amore… La donna accusa il colpo, poi rivela all’hidalgo di aver ricevuto in sua assenza la visita di Francisca Montenegro. Il signorotto dà in escandescenze anche per questo…

«Chi sarà mai Rafaela? Ramiro e Rosario lo sanno bene…» Anticipazioni Il Segreto tutte le trame di sabato 18, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Le anticipazioni de il Segreto ci informano intanto che, nel frattempo, la Montenegro fa visita a Miel Amarga – residenza dei Santacruz – e qui lascia un dono nuziale per loro. Questi tuttavia, temendone il possibile contenuto, non aprono il pacco, anzi, Carmelo lo destina subito alla spazzatura! Nel mentre Ramiro Castaneda confida a suo fratello di conoscere benissimo l’identità di Rafaela. In verità Rosario ha mentito sul conto della donna, che in realtà custodisce e nasconde un compromettente segreto. Emilia e Alfonso, invece, partono finalmente insieme per una vacanza romantica…