Carmen Consoli, al via il tour dal 2 marzo: ad aprire i concerti sarà Gabriella Lucia Grasso

Carmen Consoli torna ad incantare il pubblico con un nuovo tour, “Eco di Sirene”, che partirà il 2 ed il 3 marzo a Roma. Ad aprire i concerti della cantantessa siciliana sarà Gabriella Lucia Grasso. La Narciso Records, etichetta indipendente e tutta al femminile fondata nel 2002 da Carmen Consoli, ha annunciato per il 3 marzo l’uscita di “Vussia Cuscenza”, il terzo album di Gabriella Lucia Grasso, una delle voci più importanti della world music catanese. Voce e chitarra dell’ensemble Malmaritate, con cui ha condiviso il palco e gli ultimi anni della sua carriera artistica, la Grasso torna con un nuovo progetto solista a 7 anni dal secondo album Cadò ( Otrlive/Universal).

Gabriella Grassso, il nuovo album.

Concepito nel periodo di ritiro e riflessione della “Cantantessa” che, “in dolce attesa”, appare come bassista e voce in Don Pippuzzu, il disco vede anche la partecipazione di un’altra voce importante: Lidia Borda, eccellenza del canto argentino. Un timbro inconfondibile, quello della Grasso, dolce e carnale al tempo stesso e un talento unico nel mescolare melodie sempre efficaci e trame musicali intense potenti. “Vussia Cuscenza” è un dialogo culturale tra Sicilia e Argentina dove strumenti della tradizione mediterranea e latinoamericana si fondono con la contemporaneità dei synth e delle chitarre elettriche per restituire un innovativo intreccio armonico tra retrò e contemporaneo. Fil rouge dell’album è l’amore “a tutto tondo” che trova forma e sostanza nella successione di abbracci che si dipana dalla cover lungo tutto il booklet del disco.

Carmen Consoli, ecco le date del tour.

Carmen sarà il 2 e 3 marzo a Roma (Auditorium Parco della Musica), il 20 e 21 marzo a Milano (Teatro dal Verme), il 29 marzo a Napoli (Teatro Augusteo), 30 marzo a Bari (Teatro Petruzzelli), il 31 marzo a Lecce (Teatro Politeama Greco), l’11 aprile a Palermo (Teatro Biondo), il 12 e 13 aprile ad Agrigento (Teatro Pirandello) ed il 14 aprile a Messina (Auditorium Palacultura Antonello).