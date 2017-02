C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti. Questa sera sabato 18 febbraio 2017 tornerà in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’è posta per te, lo show Mediaset che da vent’anni fa emozionare il pubblico di tutta Italia. A condurlo ci sarà come sempre la bravissima Maria De Filippi, che grazie al suo talento e alla sua sensibilità cercherà di mediare tra le varie storie raccontate nel corso della puntata. Come sempre i protagonisti di C’è posta per te saranno tutti coloro che hanno chiesto aiuto al programma per riavvicinarsi ad una parente o magari regalare una serata speciale ad una persona cara. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa puntata di C’è posta per te non ci sarà nessun ospite presente in studio, ma vediamo cosa succederà nei prossimi appuntamenti…

C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti: in studio Alessandra Amoroso, Gerry Scotti, Luciana Litizzetto e Stefano De Martino.

C’è posta per te torna con una nuova puntata in onda sabato 18 febbraio 2017 e secondo le ultime anticipazioni ufficiali non ci sarà nessun ospite presente in studio. Da quanto emerso dal promo e dalle ultime news su C’è posta per te gli ospiti dovrebbero esserci a partire da sabato prossimo, ovvero il 25 febbraio 2017. Canale 5 deve infatti schierare l’artiglieria pesante contro l’esordio di Ballando con le stelle e per questa ragione saranno ospiti in studio Alessandra Amoroso, Gerry Scotti, Luciana Litizzetto e Stefano De Martino.