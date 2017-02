Francesco Gabbani in testa a tutte le classifiche. Momento d’oro per Francesco Gabbani dopo la vittoria con “Occidentali’s Karma” del Festival di Sanremo 2017 e il premio TIMmusis. Gabbani parteciperà anche all’EuroVision Song Contest 2017 che si terrà a Kiev in Ucraina a maggio. Il successo di “Occidentali’s Karma” è trasversale e assoluto. Il brano infatti spopola non solo in radio e nelle classifiche, ma anche sul web e in tv dove è nato un movimento spontaneo a sostegno della canzone.

Una settimana da record per Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”.

Ecco i dati di questa settimana. E’ al primo posto della classifica di vendite GFK dei Singoli. E’ in vetta alle classifiche radio. E’ entrato nelle classifiche iTunes di 14 paesi (Italia, Malta, Svizzera, Lussemburgo, Grecia, Polonia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Norvegia, Francia, Danimarca, Mozambico) e diverse sono gli articoli usciti su testate europee come Le Figarò e Metro UK. E’ al primo posto della classifica di Spotify dei brani più ascoltati in Italia ed è al terzo posto di quelli più virali nel mondo. Il brano è anche al secondo posto di HOT HITS ITALIA, la playlist che contiene le 50 canzoni più hot del momento. E’ il video di un artista italiano che ha ottenuto più views in un solo giorno su Vevo.Il video conta, al momento, oltre 16 milioni di visualizzazioni con un aumento giornaliero di più di un milione di views.

Il vinile, 45giri colorato, uscito a tiratura numerata e limitata (1000 copie), è andato subito esaurito e verrà ristampato a grande richiesta. Durante i giorni del festival, Gabbani era nella top 10 di ricerche in GOOGLE, al secondo posto c’era “Testo occidentalis karma” (senza apostrofo). Su Instagram dal 7 all’11 febbraio le visualizzazioni sono arrivate a 2.080.617. Solo nella serata finale del festival, gli utenti che hanno interagito con la pagina ufficiale dell’artista sono stati 1.317.093.Tantissimi i tutorial e le imitazioni del balletto con la scimmia nuda sul web, così come le parodie che riguardano il brano in sé e il testo. Ballerini, avvocati, bambini, ragazzi, in tantissimi si sono cimentati nel ballo di “Occidentali’s karma”.

Filippo Ranaldi (l’uomo che si nasconde dietro la scimmia portata da Francesco Gabbani sul palco dell’ Ariston) ha lanciato #scimmiografochallenge una sfida ballerina alla quale stanno aderendo in tantissimi.Anche sul piccolo schermo non mancano i jingle tratti dalla canzone, utilizzati per diversi programmi televisivi. Diversi i messaggi di apprezzamento e i commenti pubblicati sul web; dal filosofo Gianni Vattimo, grandissimo esponente del pensiero contemporaneo, che ha affermato che “Occidentali’s Karma” avrebbe potuto scriverla Umberto Eco, al conterraneo Gigi Buffon che ha dichiarato di apprezzare Gabbani per il suo coraggio e la sua ironia.