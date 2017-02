Guida Tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domenica 19 febbraio 2017

Guida tv completa di domenica 19 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda domenica sera, 19 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5, invece, vedremo la soap Il segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Torna Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela con nuove avventure. Azzurra riceverà la visita dell’amato marito Guido. Per Emma, intanto, è un momento difficile: la famiglia che aveva pensato di adottarla non l’ha più voluta, e la ragazzina torna in convento. Per tirarle su il morale, Azzurra le organizza una festa a sorpresa…

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S.: un ufficiale della Marina viene trovato ucciso, e la squadra indaga sul caso. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che fuori tempo che fa con tanti nuovi ospiti. Ci saranno Jeremy Irons, Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Michele Bravi.

Su Rete 4 vedremo il film Non c’è due senza quattro, con Terence Hille e Bud Spencer. Uno stuntman ed un sassofonista vengono ingaggiati per sostituire due miliardari, in quanto gli somigliano come due gocce d’acqua: si tratta dei cugini Antonio e Bastiano Coimbra che devono firmare un importante contratto ma sono minacciati di morte. Lo scambio viene senza che nessuno sospetti, anche se le persone vicine ai miliardari notano in loro dei cambiamenti…

Su Canale 5 andrà in onda la soap Il segreto. Nella puntata di domenica Matías incomincia ad interessarsi alla politica. Intanto Camila scrive una lettera ad un’ amica. Camila, inoltre, si preoccupa per gli incubi notturni di Beatriz. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il programma Le Iene Show con tanti nuovi servizi.

Domenica sera, 19 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il film Sfida all’OK Corral, con Burt Lancaster. Lo sceriffo Wyatt Earp subisce un grave lutto: la banda degli uomini di Clanton uccide suo fratello, e lo sceriffo, insieme agli altri fratelli, vuole farsi giustizia da solo…