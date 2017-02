Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 18 febbraio 2017: nuove ricompense... Da non condividere!

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le news e le anticipazioni del 18 febbraio 2017: la situazione sull’Isola dei Metalli. I naufraghi sono alle prese con una nuova ed insolita prova ricompensa. SUll’Isola dei Metalli è arrivato un foglio contenente un messaggio che annunciava la nuova prova. Un naufrago deve raggiungere una zattera a mare dove si trovano le istruzioni per la nuova prova. A tuffarsi per raggiungere la zattera è Simone, che trova una cassa con 8 scatole, ma non tutte contengono ricompense. I naufraghi dell’Isola dei Metalli, si legge nelle istruzioni, possono prendere “al buio” tre scatole e regalare le altre ai naufraghi dell’Isola del Fuoco, oppure possono prendere tutte le scatole. Simone torna a riva e aggiorna gli altri naufraghi, che aprono un dibattito, ma infine decidono di non dividere la ricompensa.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le news e le anticipazioni del 18 febbraio 2017: la situazione sull’Isola del Fuoco.

Intanto anche i naufraghi dell’Isola del Fuoco ricevono lo stesso messaggio. Raz va a prendere il messaggio e legge il suo contenuto agli altri naufraghi. Raz vorrebbe condividere la ricompensa, ma alla fine ascolta gli altri che non vogliono dividere. Raz, dunque, accende il fuoco, mentre Massimo prepara una pizza.