Moda primavera estate 2017: ciò che non deve mancare nel proprio guardaroba. Manca poco all’inizio della bella stagione e le nuove collezioni scalpitano già da un po’. Per non farsi cogliere impreparate bisogna cominciare a documentarsi e informarsi su cosa sarà in e cosa out. Vediamo allora cosa non può mancare nel proprio guardaroba per questa primavera estate 2017. Direttamente dalle passerelle si ha un ritorno di un minimalismo sofisticato che gioca con forme e volumi ottenuti da un uso sapiente delle lavorazioni del tessuto, iniziando dal plissé.

Uso di materiali freschi e croccanti come il denim, il cotone Oxford e il pizzo SanGallo, riserva le maggiori sorprese, per abiti camicia, lunghi caftani e shirt-dress immacolati o a rigorose righe regimental. Altro must è il blazer sartoriale, a cui fanno da contrapasso eccentriche marsine, preziosissime, cifrate, ricamate, ciondolanti di gioielli preziosi e dettagli bijoux.

Moda primavera estate 2017: le proposte firmate Zara.

Il brand Zara per la nuova collezione propone giacche di pelle e spolverini effetto scamosciato che saranno padroni della scena nelle stagioni di mezzo. Vestiti mini, oversize, a chemisier, di ispirazione grunge. Che abbiano le maniche con un dettaglio di ruches o siano semplicemente over, questi sono gli abiti che troviamo adesso nell’attacco di collezione di Zara per la primavera 2017. Nero, quadri check, e qualche stampa floreale scura. La camicia sarà protagonista, a parte la classica camicia bianca, la camicia per Zara si declina in varianti con ricami, ruches e ispirazioni dal mondo maschile. Per quanto riguarda le scarpe troveremo tacchi medi, a rocchetto, pantofole di ispirazione marocchina, stiletti con i lacci.

Moda primavera estate 2017: lo stile inconfondibile firmato Liu Jo.

Il brand Liu Jo propone una collezione davvero chic. La griffe italiana propone una linea di abbigliamento senza paragoni, elegante e femminile, di tendenza e soprattutto solare in vista della bella stagione. Parliamo non solo di abiti, ma anche di giacche, top, camicie e bluse, gonne e pantaloni dalle linee essenziali e dal design pulito, soprattutto ultraversatili da indossare in tutte le occasioni. Non mancano contaminazioni di stili differenti: mix tra classico e moderno, rock, boho ed ispirazioni romantiche e bon-ton, a rendere esclusivi ed unici le proposte della nuova collezione. Dal pizzo e rete, al chemisier , ai volant fino al’’immancabile stile animalier, tutto questo è la collezione primavera estate 2017.