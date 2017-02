Riforma pensioni, oggi 18 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Decreto Milleproroghe, Inps, rivalutazioni, precoci, opzione donna

Riforma pensioni, oggi 18 febbraio 2017: le novità dal decreto Milleproroghe 2017. Tante le novità previste dal decreto Milleproroghe, dai taxi alle pensioni; dalla lotteria degli scontrini alla sanatoria per i partiti politici. Il decreto legge Milleproroghe ha ottenuto il via libera del Senato, con voto di fiducia, circa 100 modifiche. Il dl ha ottenuto 153 voti favorevoli, 99 voti contrari; passa ora alla Camera dove dovrà essere convertito il nelle entro il 28 febbraio. Sul fronte pensioni ecco le principali novità: i pensionati non dovranno restituire le somme percepite in più nel 2015, almeno fino al 2018. Slitta quindi di un altro anno il conguaglio, che sarebbe dovuto scattare nel 2017, da applicare agli assegni che due anni fa, per colpa dell’inflazione che è cresciuta meno rispetto a quanto previsto, sono stati rivalutati in modo troppo generoso.

Riforma pensioni, cresce l’attesa per la fase due del confronto governo sindacati.

Sul fronte riforma pensioni, cresce l’attesa per la fase due del confronto tra governo e sindacati. Il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, a margine di un incontro a Venezia, ricorda l’importante data del 21 febbraio, che segnerà la ripresa del confronto tra governo e sindacati. Pedretti commenta così in uno degli ultimi post su Facebook:”Oggi a Venezia per il direttivo dello Spi-Cgil. Ci prepariamo per l’incontro con il governo di martedì prossimo. Avvieremo la seconda fase del confronto sulle pensioni. Vi terrò aggiornati”.

Pensioni assistenziali, gli ultimi dati.

Secondo una relazione del Centro Studi Itinerari previdenziali presentata pochi giorni fa alla Camera, sono in aumento le pensioni assistenziali. Il 51,34% dei pensionati, circa 8,3 milioni, percepisce una pensione assistenziale: per 4 milioni si tratta di prestazioni assistenziali pure mentre per altri 4,2 milioni di soggetti si tratta di integrazioni al minimo e maggiorazioni sociali. “Il numero delle pensioni assistite rispetto al totale è molto alto e non riflette la situazione economica generale del Paese”, si legge nel dossier, che calcola come il “costo totale dei trattamenti assistenziali per il 2015 ammonta a 103 miliardi, completamente a carico della fiscalità generale”. In particolare, annota lo studio, negli ultimi 5 anni crescono le pensioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento che per il 2015 sono ammontate rispettivamente a 934.995 e ad oltre 2 milioni di prestazioni. In crescita anche le pensioni e gli assegni sociali arrivati a quota 857mila mentre le pensioni di guerra, in calo fisiologico, si attestano a 74.649 dirette e a 128.175 indirette.

Il numero di pensionati, comunque, è sceso nel 2015 a 16,25 milioni in calo di 80.114 rispetto al 2014 e anche il numero di prestazioni è diminuito a 23 milioni, prosegue il Rapporto che mette a fuoco anche il rapporto tra il numero di prestazioni in pagamento e il numero dei pensionati. Ogni pensionato, infatti, riceve in media 1,427 prestazioni che porta la pensione media da 12.136 euro annui a 17.323 euro. In netto miglioramento, ma lontano dall’obiettivo di 1,55, il rapporto tra pensionati e lavoratori: al 2015 c’è un pensionato ogni 1,33 lavoratori attivi.

Riforma pensioni ed Inps, le novità ad oggi 18 febbraio 2017.

Sul fronte Inps, Poletti smentisce interventi del governo, anche perchè il sistema pensionistico sarebbe assolutamente sostenibile. Lo ha detto il ministro del lavoro Giuliano Poletti dopo l’allarme della Corte dei conti sul patrimonio netto dell’Inps, che nel 2015 è stato in rosso per la prima volta nella storia dell’istituto.”Interventi non sono previsti – ha sottolineato Poletti a margine di un convegno alla Camera – perchè le risorse che fanno fronte alla situazione sono già definite e c’è il bilancio dello Stato che garantisce la copertura finanziaria. Poi il confronto su come migliorare le performance è sempre aperto: il dialogo tra il governo e l’Inps è all’ordine del giorno ogni giorno”.

Secondo la Corte dei Conti non sarebbe più procrastinabile una riforma della governance dell’Inps. E’ quanto sottolinea la Corte dei Conti nella relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente per il 2015. In particolare la spesa per le prestazioni istituzionali ammonta a 307,83 miliardi, con un incremento rispetto all’anno precedente di 4,43 miliardi, principalmente per l’aumento della spesa per pensioni (+4,26 miliardi). La spesa ha superato quindi nettamente le “entrate contributive” che, prosegue la relazione, “segnano un incremento di 3,32 miliardi sul precedente esercizio e risultano pari a 214,79 miliardi”.

“Il conto economico, infatti, espone, al netto dell’accantonamento a riserva legale per 2,95 mld, un risultato di esercizio negativo per 16,3 mld (-12,48 mld nel 2014), condizionato da un accantonamento al fondo rischi crediti contributivi per 13,09 md (4,97 md nel 2014). In conseguenza di ciò, il patrimonio netto è pari a 5,87 mld, con un decremento sul 2014 di 12,54 mld”, spiegano i magistrati contabili che rilevano a questo riguardo anche come “per effetto di un peggioramento dei risultati previsionali assestati del 2016, con un risultato economico negativo che si attesta su 7,65 mld, il patrimonio netto passi, per la prima volta dall’istituzione dell’ente, in territorio negativo per 1,73 mld”. Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ridimensiona la portata dell’analisi della magistratura contabile: “La Corte dei Conti non lancia alcun allarme sui bilanci. Si tratta di una questione contabile. Bisogna sempre ricordare ai cittadini italiani che l’Inps opera per conto dello Stato. Le prestazioni che garantisce vengono infatti decise dal Parlamento italiano, dal Governo e noi, semplicemente, ci limitiamo ad attuarle”. Secondo Boeri “non c’è nessun allarme sui conti dell’Inps, il disavanzo dell’Istituto deriva unicamente da ritardi nei trasferimenti dello Stato che vengono anticipati dall’Inps e poi ripianati”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri a margine di un convegno di Itinerari previdenziali spiegando che “le prestazioni sono garantite dallo Stato. Di conseguenza, ciò che conta non è il bilancio dell’Inps, ma dello Stato”. Le cifre inoltre sono state già riferite in sede di presentazione del bilancio di assestamento 2016 e del bilancio preventivo dell’Inps per il 2017. Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news. Sul fronte pensioni del lavoratori precoci, continua con successo la petizione dei precoci sul sito Change.org, con cui ripropongono il DDL 857 dell’On.le Damiano, che prevede l’uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica e 35 anni di versamenti contributivi, con una penalizzazione massima dell’8% decrescente di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo dell’età pensionabile, mentre per i lavoratori precoci prevede l’uscita con 41 anni di contributi effettivamente versati senza considerare l’età anagrafica e senza penalizzazioni. Riforma pensioni e legge Fornero, le news da Annamaria Furlan. Le ultime news sulla riforma pensioni vengono rilasciate da Annamaria Furlan nel corso di un forum su fisco, lavoro e pensioni promosso dall’Agi, si è detta a favore di una modifica del sistema di calcolo contributivo, che possano garantire ai giovani d’oggi pensioni dignitose domani. “E’ un dovere assicurare la pensione ai nostri giovani”. Ha sottolineato la Furlan: “Dobbiamo sfatare il messaggio passato in questi ultimi anni secondo cui i giovani anche se lavorano avranno comunque un destino contributivo da anziani poveri”. Sempre nel quadro della riforma pensioni, la Furlan propone di modificare pure il calcolo dell’aspettativa di vita, “che non è uguale per tutti i lavoratori”. Pensioni, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano. Sul fronte pensioni, il decreto milleproroghe proseguirà il suo iter parlamentare e martedì 21 febbraio 2017 Governo e sindacati riprenderanno il confronto sulla riforma delle pensioni. Per quanto riguarda il progetto sperimentale Opzione donna, in molti vorrebbero che fosse stabilizzato. In riferimento ad un eventuale prolungamento della sperimentazione, Damiano ha chiarito:”Abbiamo ripristinato il diritto che c’era. Purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre ‘la nascita al 31 dicembre 2015′”. Con la Legge di stabilità è stato ripristinato il diritto a usufruirne da parte di chi effettivamente aveva i requisiti per farlo, ma, complice l’adeguamento all’aspettativa di vita, ne era rimasto escluso. Tuttavia non è stato possibile varare una proroga. Pensioni, Cumulo gratuito: ultime news ad oggi 18 febbraio 2017. La riforma delle pensioni ha introdotto il cumulo contributivo gratuito, che però non è utilizzabile sempre per poter accedere alla quiescenza, ma per utilizzare Opzione donna o accedere all’ottava salvaguardia degli esodati, non è possibile cumulare i contributi versati in diverse casse. Orietta Armiliato, del Comitato Opzione donna social, insieme ad alcuni rappresentati degli esodati, ha incontrato in questi giorni gli avvocati Giorgio Sacco e Andrea Maestri per valutare la percorribilità di una diffida verso il ministero del Lavoro. Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.