Sereno variabile, anticipazioni. Oggi sabato 18 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Sereno variabile, il programma di Rai 2 condotto da Osvaldo Bevilacqua ed in onda a partire dalle ore 17.05. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali questa puntata di Sereno variabile fa tappa in Puglia e più precisamente ad Altamura. Il nostro viaggio ad Altamura partirà da un’arte tipica locale ed Osvaldo incontrerà due vecchie massaie intente a confezionare orecchiette. Il tour di Sereno variabile proseguirà poi con la ricostruzione a grandezza naturale dell’Uomo di Altamura, l’unico esemplare completo di Uomo di Neanderthal finora rinvenuto. Dopo una visita al Museo Nazionale Archeologico di Altamura si va alla scoperta della città, per assaporare tradizioni locali e piatti prelibati…

Sabato 18 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Sereno variabile, in onda a partire dalle 17.05 su Rai 2. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali il nostro viaggio ad Altamura prosegue con una visita alla cattedrale di Santa Maria Assunta, per poi andare in un forno locale che da 5 generazioni produce il pane di Altamura Dop. In una masseria verremo a conoscenza delle ricchezze locali in fatto di materie prime, per proseguire il nostro tour culinario in una pasticceria davvero particolare. Secondo le ultime anticipazioni, Osvaldo Bevilacqua avrà l’onore di entrare nel laboratorio delle suore Clarisse di clausura, che da anni perpetuano le tradizioni culinarie locali. Questo e molto altro sarà presente nella puntata di oggi sabato 18 febbraio 2017 di Sereno variabile…