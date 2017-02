Serie A, Juventus-Palermo: risultato finale e cronaca della partita. La Juventus travolge il Palermo 4-1 con le reti di Marchisio, Dybala (doppietta) e Higuain. Prestazione convincente dei bianconeri, che hanno dato spazio a giocatori meno impiegati da Allegri nelle ultime settimane come Benatia, Pjaca, Dani Alves, Asamoah e Sturaro. La squadra di casa parte forte con Marchisio, che al 13′ segna il gol del vantaggio con un sinistro all’angolino alto, dopo una conclusione di Higuain parata da Posavec.

Il Palermo gioca bene nella seconda parte del primo tempo e va vicino al pareggio con un sinistro velenoso di Nestorovski, neutralizzato dal solito attento Buffon. Allegri passa così al 4-3-3, per sfruttare le qualità di Pjaca a sinistra. Il raddoppio arriva al 40′ con una punizione magistrale di Dybala che sorprende Posavec nell’angolo alto alla sua sinistra. Nella ripresa la Juventus controlla la partita e colpisce al 63′ con Higuain (diciannovesimo gol in campionato) che sfrutta un assist del compagno di reparto argentino.

Il Pipita sale così momentaneamente in cima alla classifica cannonieri della Serie A. Nel secondo tempo entrano Cuadrado al posto di un positivo Sturaro e Rincon al posto di Marchisio. I bianconeri passano così al 4-4-2, con Cuadrado e Pjaca sugli esterni e Lemina e Rincon a centrocampo, avvicinando Dybala ancora di più alla porta avversaria. Esperimenti tattici per Allegri, in vista dell’impegno importante di Oporto in Champions League.

Il quarto gol arriva infatti con una combinazione dei due attaccanti argentini: Higuain conquista palla e serve di tacco la Joya che di sinistro fulmina Posavec. Doppietta per Dybala e decimo gol stagionale in 25 presenze (7 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 in Champions League). Il Palermo trova la forza per un ultimo assalto grazie all’innesto di Diamanti, che al 92′ serve l’assist per il gol di testa di Chochev che rende il passivo meno pesante per i rosanero.