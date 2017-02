Serie A, 25° giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news. Domani, domenica 19 febbraio 2017, si giocano sette partite della 25° giornata di Serie A. Alle 12:30 il Bologna ospita l’Inter, in una sfida ad alta tensione allo Stadio Dall’Ara. I rossoblu sono in crisi e hanno subito tre sconfitte consecutive contro Napoli, Milan e Sampdoria. L’Inter è in piena corsa per l’Europa, al quarto posto a -6 dal Napoli terzo. Pioli schiererà un 3-4-2-1 con una linea difensiva Murillo-Medel-Miranda, Candreva e D’Ambrosio sugli esterni e il duo Eder-Perisic a sostegno dell’unica punta Palacio.

Icardi sarà ancora squalificato. Il Bologna dovrà fare a meno degli infortunati Destro (fuori ancora per una settimana), Maietta e Gastaldello (un mese di stop ciascuno). Spazio al giovane Petkovic in attacco. Il Napoli affronta alle 15:00 il Chievo allo stadio Bentegodi di Verona. L’anno scorso fu decisivo il Pipita Higuain con il gol dell’1-0 finale. Domani toccherà a Pavoletti, che dopo la clamorosa esclusione di Madrid avrà un’occasione importante per incidere da titolare. Possibile panchina per Insigne, con spostamento di Mertens nel suo ruolo naturale (esterno sinistro).

Allan sostituirà Zielinski a centrocampo. Il Chievo è senza Pellissier, ancora acciaccato. In attacco giocheranno Castro e Inglese (tripletta contro il Sassuolo, domenica scorsa). Chiudono il pomeriggio di serie A Udinese-Sassuolo, Sampdoria-Cagliari e Pescara-Genoa, che vedrà il ritorno in serie A di Zeman. Alle 18:00 la Roma ospita il Torino allo Stadio Olimpico. Spalletti farà un po’di turnover rispetto alla trasferta europea di Villareal: Juan Jesus, Mario Rui, Paredes e Perotti sostituiranno rispettivamente Manolas, Emerson, Strootman e Salah. Il Torino punta molto sulla voglia di rivincita degli ex giallorossi Ljajic, Iago Falque e Iturbe.

Il posticipo delle 20:45 è Milan-Fiorentina, scontro diretto per l’Europa. Le due squadre sono separate da soli tre punti. Montella schiererà Sosa nel ruolo di regista al posto di Locatelli e Bacca al centro dell’attacco. Le ali saranno Deulofeu e Suso. Sousa dovrà fare a meno dello squalificato Bernardeschi, perciò giocherà Ilicic come trequartista. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite della Serie A, mentre Premium Sport trasmetterà solo Bologna-Inter, Chievo-Napoli, Pescara-Genoa, Roma-Torino e Milan-Fiorentina.