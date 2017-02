Tagli capelli corti primavera/estate 2017. Tra le tendenze capelli per la primavera estate 2017 i più gettonati tra i tagli di capelli sono di sicuro i tagli corti, tra i quali spiccano i pixie cut e gli short bob. Tra i colori di capelli di tendenza per la primavera estate 2017 i prediletti sono il castano, il color caramello, il golden brown, il chocolate mauve, il blorange.

Tagli capelli corti primavera/estate 2017: il look e il taglio di Scarlett Johansson.

Amante dei tagli di capelli corti è l’attrice Scarlett Johansson, che per la primavera estate 2017 sceglie un taglio di capelli corto, con ciuffo sfilzato, colore biondo scuro, con meches bionde più chiare tono su tono. L’attrice dopo aver portato i capelli lunghissimi, ed aver sfoggiato per lungo tempo tagli di capelli medi, dei bob sia in versione wavy che in versione liscia, oggi ha deciso di dare un taglio più deciso alla sua capigliatura e di optare per un look pratico e femminile.

Scarlett Johansson, ultime news gossip.

L’attrice, che è stata sposata con Ryan Reynolds tra il 2008 e il 2011, al momento sembra essere in crisi con il secondo marito Romain Dauriac. “Essere sposati è diverso dal non esserlo. Cambia le cose. Ho amici che si sono sposati dopo 10 anni che stavano insieme e quando gli chiedo se è diverso, mi rispondono sempre di sì. E’ una responsabilità stupenda, ma è una responsabilità”, ha dichiarato la Johansson.