Verissimo, il look di Silvia Toffanin total red nella puntata di oggi 18 febbraio 2017

Silvia Toffanin, il look in rosso oggi sabato 18 febbraio 2017. Appuntamento anche questo sabato alle 16.10 con la trasmissione Verissimo su Canale 5. Tanti ospiti nella puntata di oggi di Verissimo in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin. Scopriamo il suo look e gli ospiti oggi nella puntata di sabato 18 febbraio 2017 Verissimo.

Verissimo, il look rosso di Silvia Toffaniin oggi 18 febbraio 2017.

Silvia Toffanin oggi condurrà una nuova puntata di Verissimo in onda alle 16.10. La conduttrice indossa una tuta rossa incrociata con i bordi bianchi, decollété rosse a punta con tacco dorato. Capelli lisci e sciolti con riga centrale con uno styling essenziale, trucco sui toni del nude e sopracciglia molto folte in primo piano.

In foto la vediamo già con uno degli ospiti di oggi, la modella Dayane Mello appena tornata dall’esperienza dell’Isola dei Famosi 2017 con un look total black tailleur e pantalone. Ospite di oggi a Verissimo oltre a Dayane Mello sarà anche Angel De Miguel, attore de Il Segreto, Vladimir Luxuria e Paola Cortellesi. Appuntamento dunque ad oggi pomeriggio con la puntata del sabato del rotocalco pomeridiano di Canale 5.