Verissimo news: Angel De Miguel – Hernando Dos Casas de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 18 febbraio 2017. Care amiche e amici fan della bravissima e bellissima Silvia Toffanin, eccoci di nuovo con le news e con le anticipazioni di Verissimo che nella puntata di oggi pomeriggio offre un parterre di ospiti veramente esplosivo, con più di una prima assoluta nella partecipazione al programma! E in prima assoluta da Madrid, la Toffanin ci porta in studio Angel De Miguel, il nuovo protagonista maschile de Il Segreto!

«Il bel tenebroso de Il Segreto». Verissimo anticipazioni e news: Angel de Miguel ospite della puntata di sabato 18 febbraio 2017.

Le news di Verissimo – unite alle anticipazioni de il Segreto – ci mostrano dunque la prima intervista nel salotto della Toffanin al giovane attore spagnolo che – dopo aver recitato in serie televisive come ‘Senza identità’ e in film per il grande schermo come ‘Paranoid Girls’ – è approdato alla soap opera di Aurora Guerra nel ruolo molto importante di don Hernando Dos Casas. Si tratta di colui che diventerà il protagonista maschile della nuova stagione della saga di Puente Viejo. Un personaggio difficile, dotato di una grande intensità e di una forte carica di mistero. Un ‘bel tenebroso’, insomma, molto in sintonia con il clima della soap iberica, e che Angel De Miguel è veramente felicissimo di interpretare!